Eu sempre digo aos meus amigos que adoram comida japonesa que o Rodízio do Oguru Sushi & Bar, no Galleria Shopping, é totalmente diferenciado. As opções são muito diversificadas e o sabor inigualável, com um toque único dos sushimans da casa. Além disso, a qualidade não preciso nem dizer, já que os insumos são fresquinhos e da melhor qualidade. Surpreenda-se! Siga em @ogurusushibar