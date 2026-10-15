16 de outubro de 2026
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GASTRONOMIA

Rodízio japonês


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Divulgação

Eu sempre digo aos meus amigos que adoram comida japonesa que o Rodízio do Oguru Sushi & Bar, no Galleria Shopping, é totalmente diferenciado. As opções são muito diversificadas e o sabor inigualável, com um toque único dos sushimans da casa. Além disso, a qualidade não preciso nem dizer, já que os insumos são fresquinhos e da melhor qualidade. Surpreenda-se! Siga em @ogurusushibar

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