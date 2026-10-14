O proprietário da JADERALMEIDA CAMPINAS, Alexandre Silveira, esteve presente no evento de lançamento do livro da Renata Vichi, na SIX Academia. A celebração contou com um toque extra de sofisticação: toda a ambientação e o mobiliário da tarde incrível foram fornecidos pela flagship do renomado designer Jader Almeida.

Design, conteúdo e encontros especiais no mesmo espaço.