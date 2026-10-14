14 de outubro de 2026
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LIVRO

JADERALMEIDA na Six


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Divulgação

O proprietário da JADERALMEIDA CAMPINAS, Alexandre Silveira, esteve presente no evento de lançamento do livro da Renata Vichi, na SIX Academia. A celebração contou com um toque extra de sofisticação: toda a ambientação e o mobiliário da tarde incrível foram fornecidos pela flagship do renomado designer Jader Almeida.
Design, conteúdo e encontros especiais no mesmo espaço.

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