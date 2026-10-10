Ameaças a alunos levaram instituições de ensino superior a reforçar a segurança nesta semana, em meio a atos estudantis pela reeleição de Lula (PT).

O temor também chegou ao MEC (Ministério da Educação), que pediu atenção à PF (Polícia Federal).

Leonardo Barchini, titular da pasta, afirmou na última quinta-feira (8) que acionaria a área de crimes cibernéticos da corporação para investigar ameaças divulgadas nas redes sociais contra universidades. Segundo ele, o governo recebeu relatos de estudantes, professores e reitores e teme que a violência aumente.