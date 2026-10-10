O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (10) que as pessoas que "tentaram calar" o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) serão as responsáveis pela sua eventual vitória na disputa pela Presidência da República.

Em discurso em São Gonçalo (RJ), ao lado do governador eleito Douglas Ruas (PL), ele também voltou a dizer que receberá a faixa presidencial das mãos de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

"Vocês verão aqueles que tentaram calar Jair Messias Bolsonaro, aqueles que tiraram o poder dele na mão grande são os mesmos que estão colocando Flávio Bolsonaro na cadeira de presidente", disse ele.