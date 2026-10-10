A ministra Estela Aranha, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mandou derrubar nesta sexta-feira (9) o site de venda de criptomoedas que hospeda um esquema que distribui tokens para usuários mediante o compartilhamento da mensagem "B22" e de conteúdos, como vídeos, que incentivam o voto no candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

A ação foi apresentada à corte pela equipe de advogados do presidente Lula (PT), com quem Flávio disputará o Palácio do Planalto em 25 de outubro.

"O perigo de dano igualmente se encontra caracterizado. Os fatos narrados dizem respeito à campanha presidencial em curso, em momento próximo ao segundo turno, contexto em que a velocidade de disseminação de conteúdos em redes sociais potencializa os efeitos do alegado ilícito e pode comprometer a igualdade de oportunidades entre os competidores", afirmou a ministra.