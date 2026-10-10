O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Kassio Nunes Marques, baixou uma série de regras para acelerar o julgamento de ações sobre propaganda eleitoral e direito de resposta nas semanas que antecedem o segundo turno da eleição, que ocorre dia 25.

As medidas vêm após questionamentos sobre um possível represamento de decisões individuais que não estariam sendo imediatamente submetidas a referendo em plenário, além de críticas a respeito de uma suposta concentração de poder no presidente e no vice-presidente do TSE, André Mendonça.

Em memorando circular enviado aos ministros do TSE nesta sexta-feira (9), ao qual a reportagem teve acesso, o ministro estabeleceu que o julgamento do mérito de ações sobre direito de resposta deve ser iniciado, no máximo, um dia depois da conclusão dos autos ao gabinete do relator.