25 de setembro de 2026
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ENOTURISMO

Eventos a mil metros de altitude


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Divulgação

A Vinícola Rio Manso, localizada em Jacutinga (MG), acaba de expandir sua atuação no enoturismo com o lançamento de um espaço exclusivo para celebrações e eventos privados. Cercada pela paisagem dos vinhedos de altitude e pela natureza preservada da Serra da Mantiqueira, a propriedade boutique passa a receber casamentos, festas sociais e encontros corporativos. O projeto aposta na gastronomia com brasilidade, estrutura para fornecedores da região e harmonização com os vinhos autorais da marca — como Pinot Noir, Chardonnay e Syrah. Agendamentos e informações: @vinicolariomanso

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