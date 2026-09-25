A Vinícola Rio Manso, localizada em Jacutinga (MG), acaba de expandir sua atuação no enoturismo com o lançamento de um espaço exclusivo para celebrações e eventos privados. Cercada pela paisagem dos vinhedos de altitude e pela natureza preservada da Serra da Mantiqueira, a propriedade boutique passa a receber casamentos, festas sociais e encontros corporativos. O projeto aposta na gastronomia com brasilidade, estrutura para fornecedores da região e harmonização com os vinhos autorais da marca — como Pinot Noir, Chardonnay e Syrah. Agendamentos e informações: @vinicolariomanso