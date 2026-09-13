BRASÍLIA - O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu, neste domingo (13), derrubar o sigilo do material da Polícia Civil de São Paulo que trata do financiamento do filme "Dark Horse", sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os dados foram recebidos da Vara Estadual das Garantias de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens do Foro Central Criminal Barra Funda, em São Paulo.

Com isso, a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo terá que entregar à Polícia Federal todo o material bruto extraído dos celulares das pessoas físicas e jurídicas investigadas no caso.