Dino tira sigilo de investigação da polícia de SP sobre produtora
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BRASÍLIA - O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu, neste domingo (13), derrubar o sigilo do material da Polícia Civil de São Paulo que trata do financiamento do filme "Dark Horse", sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Os dados foram recebidos da Vara Estadual das Garantias de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens do Foro Central Criminal Barra Funda, em São Paulo.
Com isso, a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo terá que entregar à Polícia Federal todo o material bruto extraído dos celulares das pessoas físicas e jurídicas investigadas no caso.
A ordem também inclui que todos os computadores e demais documentos sejam transferidos à custódia da Polícia Federal, com todas as cautelas legais.
A defesa de Flávio Bolsonaro (PL) pediu ao menos quatro vezes ao STF para que o caso ficasse concentrado apenas nas mãos do ministro André Mendonça, primeiro relator do tema na corte, e não tivesse trechos também sob a responsabilidade de Flávio Dino.
Em um dos pedidos, a defesa argumentou que Mendonça, indicado ao Supremo por Bolsonaro, já era relator de outras duas petições relativas ao caso.
Parte da investigação, no entanto, está na mão de Dino por dizer respeito ao uso indevido de emendas parlamentares, matéria que fica sob seu guarda-chuva.
Na quinta (10), a Polícia Federal deflagrou uma operação contra 29 pessoas ligadas no âmbito da apuração sobre o envio de emendas parlamentares para a produtora do filme
A ação foi autorizada por Dino, justamente no processo que a defesa do senador tentou levar para Mendonça.
O longa-metragem está no centro do desgaste da candidatura do PL à Presidência da República, depois de áudios em que o presidenciável pede dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, para finalizar a obra.