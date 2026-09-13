SÃO PAULO - Coroando uma sequência de marcas climáticas chocantes, os oceanos completaram, em 10 de setembro, 100 dias de recordes de calor. Desde então, a água segue muito mais quente do que o normal, mostram dados da agência climática dos Estados Unidos (Noaa, na sigla em inglês).

As temperaturas médias diárias dos mares em todo o mundo permanecem em níveis nunca antes registrados desde 2 de junho. A notícia vem após agosto empatar com junho de 2023 como o mês mais quente já registrado, além de ter tido também o recorde diário histórico de temperatura marinha.

O calor extremo é resultado da soma de um forte El Niño, iniciado em junho, à mudança climática. O fenômeno é caracterizado pelo aquecimento acima do média da região tropical do Pacífico. Por sua vez, grande parte das emissões de gases de efeito estufa (30%) e do calor provocado por elas (90%) são absorvidos pelos oceanos.