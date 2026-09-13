Julgamento sobre relação de Moraes com Vorcaro será transmitido
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BRASÍLIA - A sessão do STF (Supremo Tribunal Federal) para avaliar o relatório da Polícia Federal que aponta Alexandre de Moraes como o interlocutor do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, marcada para a próxima terça-feira (15), será transmitida pela Rádio e TV Justiça e pelo canal do Supremo no YouTube, a partir das 10h.
O julgamento pode resultar na abertura de uma investigação contra Moraes ou na anulação do relatório que mostra diálogos entre o ministro e Vorcaro.
Neste sábado (12), Fachin negou pedido do decano Gilmar Mendes para que fosse também colocada em discussão sobre abertura de investigação contra André Mendonça. A análise do plenário do Supremo contra Mendonça está marcada para a semana seguinte, no dia 23.
O relatório da PF aponta que Vorcaro perguntou a Moraes se deveria deixar o país dois dias antes de ser preso pela Polícia Federal.
A apuração da PR também mostra que Moraes fez edições em contrato de R$ 131 milhões entre o escritório de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, e o Banco Master, de Daniel Vorcaro, antes de o documento ser assinado.
Moraes contra-atacou e, também com base em um "relatório de inteligência" da PF —este apontando métodos supostamente irregulares de Mendonça—, pediu que seu colega fosse investigado por abuso de autoridade.
Diante da escalada da crise entre Moraes e Mendonça, o presidente Fachin determinou que o relatório contra Moraes deveria ser analisado pelo plenário da corte, e pautou para a sessão da próxima terça.