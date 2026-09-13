BRASÍLIA - A sessão do STF (Supremo Tribunal Federal) para avaliar o relatório da Polícia Federal que aponta Alexandre de Moraes como o interlocutor do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, marcada para a próxima terça-feira (15), será transmitida pela Rádio e TV Justiça e pelo canal do Supremo no YouTube, a partir das 10h.

O julgamento pode resultar na abertura de uma investigação contra Moraes ou na anulação do relatório que mostra diálogos entre o ministro e Vorcaro.

Neste sábado (12), Fachin negou pedido do decano Gilmar Mendes para que fosse também colocada em discussão sobre abertura de investigação contra André Mendonça. A análise do plenário do Supremo contra Mendonça está marcada para a semana seguinte, no dia 23.