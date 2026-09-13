Palmeiras bate o São Paulo e recupera a liderança do Brasileiro
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SÃO PAULO - O Palmeiras derrotou o São Paulo por 2 a 0, na noite deste sábado (12), no Nubank Parque, e vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Murilo e Vitor Roque.
O alviverde foi aos 56 pontos e, para terminar na ponta após a finalização da 27ª rodada, terá que torcer para o Corinthians, que neste domingo (13), às 17h30, encara no Maracanã o Flamengo, que soma 54 e tem um jogo a menos (veja aqui a classificação atualizada do Brasileiro). O time tricolor, que vinha de duas vitórias seguidas, estacionou nos 33 pontos
A vitória aumentou o tabu do Palmeiras. Desde 2023 a equipe de Abel Ferreira não perde para o São Paulo. O clube ainda está invicto em clássicos contra os principais rivais do Estado nesta temporada (sete vitórias e três empates).
O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (16) quando enfrenta a LDU, em Quito, no Equador, pelo duelo de volta da Libertadores. O alviverde se classificará com um empate. Pelo Brasileiro enfrentará o Grêmio, que briga para não cair, no domingo (20), às 11h, em Porto Alegre.
O São Paulo vai receber na terça-feira (15) o Boca Juniors pelo jogo de volta da Sul-Americana. Para avançar os paulistas precisam vencer por dois gols de diferença. Pelo Brasileiro, a equipe jogará no sábado, também no Morumbis, às 21h, contra o Internacional, que está na zona de rebaixamento.
No primeiro tempo, o São Paulo, mesmo com reservas, conseguiu bloquear bem as jogadas ofensivas do Palmeiras, que entrou com a equipe titular (Barboza e Marlon Freitas só não atuaram por estarem suspensos). Outro desfalque, no banco, foi justamente o treinador Abel Ferreira, que também ficou fora por suspensão por ter dado um bico no microfone no empate contra o Mirassol.
No meio da tabela do Brasileiro (poucas chances de cair e também de brigar por vaga na Libertadores, o técnico Dorival Júnior priorizou o duelo contra o Boca Juniors e deixou no banco Calleri, Arthur, Marcos Antonio e até o goleiro Rafael. Apenas Luciano, com edema no músculo da perna esquerda, não foi relacionado. Assim, coube a André Silva, Victor Sá, Cauly e Ferreira marcarem a defesa palmeirense sob pressão e esperarem um vacilo dos anfitriões para criar uma jogada perigosa. E a estratégia defensiva funcionou até os 38 minutos.
Diante de 29.866 pagantes, o time de Abel Ferreira mostrou, mais uma vez, dificuldade para sair jogando com a bola e apelou para chutões com a bola chegando pouco nos pés de Arias e Evangelista. Vitor Roque só corria, mas sem praticamente ter oportunidade de tocar na bola.
O Palmeiras havia dado só dois chutes a gol quando, aos 38 minutos, a partida mudou. Osorio fez uma falta dura em Piquerez perto da grande área palmeirense e, depois de consulta ao VAR, o árbitro Rafael Rodrigo Klein expulsou o zagueiro são-paulino.
Com um a menos, o São Paulo perdeu a sua principal arma, que era justamente o esquema tático. Assim, o Palmeiras passou a tocar melhor a bola e, aos 46 minutos, abriu o placar. Do meio-campo, Andreas Pereira, do meio-campo, acertou um lançamento a Giay na direita. O argentino cruzou para Gómez, que subiu mais que a zaga rival e deu assistência para Murilo completar com o pé esquerdo.
"Até a expulsão a gente vinha fazendo um belo primeiro tempo, não estávamos sofrendo pressão. A proposta de marcar em cima estava dando certo. Infelizmente em uma infelicidade do Osorio tivemos a expulsão", afirmou Ferreira, no intervalo para o canal Premiere.
"Eles vieram para matar o jogo (com faltas) o máximo possível no começo", disse o zagueiro Murilo, que marcou o seu segundo gol nesta edição do Brasileiro.
No intervalo, o Palmeiras trocou seus dois laterais. Tirou Giay e Piquerez e colocou Khellven e Arthur.
No São Paulo, o técnico Dorival Júnior optou substituir o meio-campista Cauly pelo zagueiro Arboleda.
As substituições surtiram efeito logo aos 5 minutos. Após vacilo de Pablo Maia no meio, Flaco López recebeu na área, tocou para Khellven, que foi a linha de fundo e cruzou para trás para Vitor Roque só completar. O atacante palmeirense chegou a cinco gols nesta edição do Brasileiro.
Com 2 a 0, o Palmeiras deu uma aliviada na marcação e aos 9 minutos só não levou o primeiro gol graças a uma boa defesa de Carlos Miguel. Esta foi praticamente o único trabalho do goleiro da casa.
Depois do susto, os donos da casa administraram a partida e esperaram algum avanço do São Paulo. Mesmo em desvantagem, Dorival preferiu preservar seus principais jogadores e só colocou a campo Iago e Artur.
"Agradeço toda a equipe e ao professor. Pouco Pouco a pouco venho recuperando a mina confiança, não é fácil passar por lesões, mas agora vamos viajar na segunda-feira porque tem altitude e trabalhar com humildade", afirmou Vitor Roque depois da partida ao canal Premiere.
Do lado são-paulino a derrota no clássico com a equipe reserva não pareceu abalar. "O resultado não compromete porque tivemos atitude e mostramos que todos podem jogar. Jogamos de igual para igual com o Palmeiras e com o Boca", disse zagueiro Rafael Toloi.
Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Cartões amarelos: Gómez (PAL), Giay (PAL), Murilo (PAL) e Larson (PAL); Pablo Maia (SAO)
Cartões vermelhos: Osorio (SAO)
Gols: Murilo (45'/1ºT) (PAL), Vitor Roque (6'/2º T) (PAL)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez (Arthur); Lucas Evangelista (Luis Pacheco), Andreas Pereira e Arias (Felipe Anderson); Flaco López (Larson) e Vitor Roque. Técnico (auxiliar): João Martins.
SÃO PAULO: Coronel; Newton Jr, Rafael Tolói, Osorio e Wendell (Iago); Djhordney (Danielzinho), Pablo Maia Cauly (Arboleda) e Victor Sá; Ferreira (Tetê) e André Silva (Artur). Técnico: Dorival Júnior.