SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros localizou, na noite deste sábado (12), mais uma vítima sem vida sob os escombros de um prédio que desabou sobre uma casa, na Penha, zona leste de São Paulo. No total, três pessoas morreram. O corpo de um homem foi retirado dos entulhos por volta das 23h. A operação de resgate dura mais de 21 horas.

Mais cedo, duas mulheres, sendo uma delas grávida, já haviam sido encontradas sem vida. Os nomes das vítimas não foram divulgados. Um homem e uma menina de 7 anos foram resgatados com vida.

A edificação de 11 pavimentos ruiu por volta das 2h, na rua Tequici. Os escombros atingiram uma residência vizinha, em que moravam nove pessoas.