Raphinha retoma boa fase no Barcelona antes de voltar à seleção
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SÃO PAULO - Raphinha é o protagonista do Barcelona neste início de temporada. O brasileiro é o artilheiro do clube e do Campeonato Espanhol. As atuações foram suficientes para garantir sua convocação para retornar à seleção brasileira após uma participação discreta na Copa do Mundo deste ano.
O brasileiro vive grande fase em seu novo papel como referência ofensiva de um Barcelona que passou a janela de início da temporada à procura de um centroavante. Além das boas atuações, ele soma oito gols em cinco partidas na temporada.
O time catalão também iniciou bem sua trajetória em busca do sexto título da Champions League com uma vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord, na quarta-feira (9). Raphinha marcou dois gols e ajudou o time a construir a goleada. Adeyemi, Lamine Yamal e Gabriel Jesus também balançaram as redes. Foi o primeiro gol de Jesus com a camisa do Barcelona.
"Jogamos muito bem desde o início da partida", disse Raphinha. "Começar assim nos dá muita confiança", acrescentou o brasileiro, eleito o melhor jogador da partida.
O Barcelona é líder isolado do Campeonato Espanhol, com 12 pontos. No último jogo pela competição, goleou o Valencia por 5 a 0, fora de casa, pela quarta rodada. Raphinha marcou um dos gols, enquanto Yamal balançou as redes duas vezes. Fermín e Pedri completaram o placar.
Com o início de temporada de destaque, Raphinha foi convocado mais uma vez por Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e contra a Índia, em 3 de outubro. Na convocação desta quarta-feira, surgiram diversos nomes diferentes em relação à última lista para o Mundial. Raphinha, entretanto, foi um dos remanescentes.
Os jogos de Raphinha pela seleção têm sido diferentes dos apresentados pelo clube. Durante a Copa do Mundo, o brasileiro não conseguiu demonstrar o mesmo futebol exibido no Barcelona. A crítica, no entanto, não foi direcionada apenas a ele, mas também a outros jogadores, como Vinicius Junior, que não teve atuações semelhantes às apresentadas no clube.
Em sua segunda Copa do Mundo, Raphinha disputou apenas dois jogos e não marcou gols. O jogador sofreu uma lesão durante o torneio, na partida contra o Haiti, ainda na fase de grupos, o que o impediu de continuar na competição. O Brasil acabou eliminado nas oitavas de final.