SÃO PAULO - Raphinha é o protagonista do Barcelona neste início de temporada. O brasileiro é o artilheiro do clube e do Campeonato Espanhol. As atuações foram suficientes para garantir sua convocação para retornar à seleção brasileira após uma participação discreta na Copa do Mundo deste ano.

O brasileiro vive grande fase em seu novo papel como referência ofensiva de um Barcelona que passou a janela de início da temporada à procura de um centroavante. Além das boas atuações, ele soma oito gols em cinco partidas na temporada.

O time catalão também iniciou bem sua trajetória em busca do sexto título da Champions League com uma vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord, na quarta-feira (9). Raphinha marcou dois gols e ajudou o time a construir a goleada. Adeyemi, Lamine Yamal e Gabriel Jesus também balançaram as redes. Foi o primeiro gol de Jesus com a camisa do Barcelona.