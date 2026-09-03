A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (3) a Medida Provisória 1.357/26, que permite reduzir a zero o Imposto de Importação sobre compras internacionais de até US$ 50. O texto segue agora para análise do Senado.

A medida trata da cobrança conhecida como “taxa das blusinhas”. Pela proposta, o Ministério da Fazenda poderá reduzir a alíquota, inclusive para zero, nas remessas internacionais de até US$ 50. Para compras acima desse valor, até o limite de US$ 3 mil, a alíquota poderá cair dos atuais 60% para até 30%.

O texto aprovado pela Câmara é resultado do projeto de lei de conversão apresentado pela relatora da comissão mista, senadora Leila Barros (PDT-DF), que incorporou parte das emendas apresentadas por parlamentares e sugestões de setores da economia.

Medicamentos para doenças raras