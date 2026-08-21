Ele cometeu a agressão em um elevador do prédio. Vídeo do circuito interno mostra o pai dando chacoalhões na criança e puxando os cabelos dela, que fica acuada em um canto.

Um advogado de 44 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (20), após agredir a filha de 6 anos, no condomínio onde moram, no Limão, na zona norte de São Paulo.

A Polícia Militar foi acionada após funcionários do condomínio flagrarem as agressões pelas imagens de câmeras de segurança, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Quando a PM chegou, a mãe e a criança estavam fora do imóvel. O advogado estava sozinho no apartamento e se recusou a abrir a porta.

"O homem estava dentro do quarto, irredutível para sair. Estava sozinho. Montamos uma equipe para tentar negociar com ele a saída", afirmou Juliano de Barros, sargento da PM, em entrevista à TV Globo.