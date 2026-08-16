O candidato a presidente do PL, Flávio Bolsonaro, deu início à campanha eleitoral neste domingo (16) com ato na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e discursou fazendo uma série de ataques ao governo Lula (PT).

Flávio reproduziu em áudio um discurso antigo do pai, Jair Bolsonaro (PL), em tom emotivo, e fez críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal).

"Vou ser o próximo presidente da República porque vou enfrentar esse sistema", disse.