Flávio reproduz áudio do pai e diz que país vê Brasília com nojo
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O candidato a presidente do PL, Flávio Bolsonaro, deu início à campanha eleitoral neste domingo (16) com ato na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e discursou fazendo uma série de ataques ao governo Lula (PT).
Flávio reproduziu em áudio um discurso antigo do pai, Jair Bolsonaro (PL), em tom emotivo, e fez críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal).
"Vou ser o próximo presidente da República porque vou enfrentar esse sistema", disse.
Ele comparou o pai, que está em prisão domiciliar, a Pelé ao iniciar o discurso.
Ele afirmou que o resto do Brasil olha para Brasília "com nojo". Prometeu cortes de gastos e de cargos e fez uma série de críticas à gestão da segurança por Lula.
Também acenou ao eleitorado feminino prometendo combater a violência contra a mulher e criticou o número de mortes de mulheres no atual mandato.
A concentração começou às 10h na avenida Atlântica, onde foi instalado um trio elétrico. O evento marca o início oficial da campanha eleitoral.
A mobilização em Copacabana buscou reproduzir o cenário de atos que marcaram a trajetória política do ex-presidente Bolsonaro. A organização convocou os participantes a vestir verde e amarelo e camisetas associadas ao bolsonarismo.
A escolha de Copacabana também reforçou a estratégia de associar a campanha de Flávio à imagem do pai. Na manhã de sábado (15), véspera do ato, o senador foi a uma padaria na Barra da Tijuca que era frequentada por Jair Bolsonaro. Ao lado da mãe, Rogéria Bolsonaro, e de aliados, Flávio tomou café e comeu pão na chapa com leite condensado, hábito associado ao ex-presidente.
Entre os políticos que o acompanharam estavam Douglas Ruas, candidato do PL ao governo do Rio, e os candidatos ao Senado Carlos Portinho e Carlos Jordy. Flávio também fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais.
No Rio, o ato reúne integrantes do palanque estadual do PL. Presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Douglas Ruas disputa o governo do estado e conta com o apoio de Flávio.
A chapa do partido, no entanto, foi reformulada neste mês depois que União Brasil e PP decidiram não integrar a aliança. Em fevereiro, o grupo havia anunciado uma composição que reunia, além de Flávio e Ruas, o então governador Cláudio Castro, o ex-prefeito de Nova Iguaçu Rogério Lisboa e Márcio Canella. Com isso, o PL lançou uma chapa própria no estado, com Fernanda Louback como candidata a vice-governadora.
Também na véspera do início oficial da campanha, o senador Romário anunciou sua saída do PL, partido ao qual estava filiado havia cinco anos, e declarou apoio à candidatura de Eduardo Paes (PSD) ao governo do Rio. Romário afirmou que a decisão foi tomada a partir de sua avaliação sobre os desafios do estado, mas não declarou apoio a nenhum candidato à Presidência. Paes tem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa estadual.
A largada da campanha ocorre em um cenário de disputa com o presidente Lula. Pesquisa Genial/Quaest divulgada na sexta-feira (14) mostra Lula com 38% das intenções de voto no primeiro turno, contra 31% de Flávio.
Em um eventual segundo turno entre os dois, Lula aparece com 43%, ante 40% do senador, diferença dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
O levantamento ouviu 2.004 pessoas presencialmente entre os dias 10 e 13 de agosto, às vésperas do início oficial da campanha.
A campanha eleitoral começa oficialmente neste domingo. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro.