O candidato à Presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, afirmou neste domingo (16), no início oficial da campanha eleitoral, que pretende governar o país com “garra” e “determinação” se for eleito. A declaração foi feita durante uma missa em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

Após a celebração, Caiado participou de uma carreata pela região e concedeu entrevista coletiva. Ele disse que escolheu o Entorno para iniciar a campanha devido a ações realizadas durante sua gestão em Goiás nas áreas de segurança, saúde, educação e programas sociais.

Segundo o candidato, os resultados de sua administração estadual serão apresentados durante a campanha como referência para suas propostas para o governo federal. Caiado também afirmou que pretende percorrer o país durante os 49 dias de campanha.