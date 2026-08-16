16 de agosto de 2026
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Lula critica direita e defende terras raras em 1º ato de campanha

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@ricardostuckert/X
Lula discursou em São Bernardo do Campo neste domingo.
Lula discursou em São Bernardo do Campo neste domingo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a direita, defendeu a exploração e o processamento de terras raras no Brasil e pediu a eleição de uma maioria no Congresso Nacional durante o primeiro ato de sua campanha, neste domingo (16), em São Bernardo do Campo (SP).

Em discurso de 36 minutos no estádio Vila Euclides, Lula afirmou que pretende impedir o retorno da direita ao governo e associou o grupo político a críticas à gestão da pandemia de Covid-19.

Ao falar sobre terras raras, o presidente defendeu que os minerais sejam extraídos, processados e industrializados no Brasil, com geração de empregos e riqueza no país.

Lula também afirmou que precisa eleger maioria no Congresso para apoiar seu governo. Ele ainda disse que pretende criar um Ministério da Segurança Pública caso o Congresso aprove a PEC da Segurança.

O ato contou com a presença de Fernando Haddad, candidato do PT ao governo de São Paulo, e Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente na chapa de Lula.

Com informações do Metrópoles.

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