O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a direita, defendeu a exploração e o processamento de terras raras no Brasil e pediu a eleição de uma maioria no Congresso Nacional durante o primeiro ato de sua campanha, neste domingo (16), em São Bernardo do Campo (SP).

Em discurso de 36 minutos no estádio Vila Euclides, Lula afirmou que pretende impedir o retorno da direita ao governo e associou o grupo político a críticas à gestão da pandemia de Covid-19.

Ao falar sobre terras raras, o presidente defendeu que os minerais sejam extraídos, processados e industrializados no Brasil, com geração de empregos e riqueza no país.