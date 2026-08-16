Ônibus de turismo tomba e mata 10 pessoas em Petrópolis
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Um acidente envolvendo um ônibus de turismo causou a morte de ao menos dez pessoas e deixou dezenas de feridos na madrugada deste domingo (16), em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).
O acidente aconteceu no km 91 da BR-040, que liga Brasília ao Rio de Janeiro, passando por Goiás e Minas Gerais.
De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 4h30. O ônibus tombou, por motivos que ainda são investigados.
O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) fizeram o resgate e prestaram socorro às vítimas.
Até a publicação deste texto, dez mortes foram confirmadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Outras 38 ficaram feridas.
O coletivo era da empresa Estrela Guia Turismo, segundo a PRF, e saiu de Belo Horizonte, com destino ao bairro de Copacabana, na capital fluminense.
A rodovia ficou bloqueada na madrugada e na manhã deste domingo e já foi liberada.
A ocorrência será encaminhada para o 105º Distrito Policial, em Petrópolis, responsável pela investigação do acidente. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, os corpos das nove vítimas fatais serão encaminhados ao Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Petrópolis, onde passarão por exames periciais. Outras diligências seguem para esclarecer as circunstâncias do acidente.
A ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) foi questionada sobre o acidente e a regularidade da empresa e do ônibus, mas não respondeu até o momento.
Empresa lamenta o acidente
Em nota, a empresa Estrela Guia manifestou profundo pesar pelo acidente e se solidarizou com as vítimas, seus familiares e todos os envolvidos.
A empresa afirmou que colabora integralmente com as autoridades responsáveis pela apuração e está adotando todas as medidas necessárias para prestar assistência às vítimas e seus familiares.
"Neste momento de profunda consternação, pedimos respeito à privacidade das famílias e das pessoas afetadas", afirmou.
A empresa disse que aguarda a conclusão das investigações para que as circunstâncias do acidente sejam devidamente esclarecidas.
A Estrela Guia disse que está levantando as informações sobre os passageiros do ônibus.