Um acidente envolvendo um ônibus de turismo causou a morte de ao menos dez pessoas e deixou dezenas de feridos na madrugada deste domingo (16), em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O acidente aconteceu no km 91 da BR-040, que liga Brasília ao Rio de Janeiro, passando por Goiás e Minas Gerais.

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 4h30. O ônibus tombou, por motivos que ainda são investigados.