Contam alguns papiros que nas margens férteis do Nilo antigo, onde o sol dourava o lodo e as garças passeavam, o homem observou o ciclo das aves migratórias. Os gansos, antes da longa travessia dos céus, fartavam-se com os frutos da terra, acumulando no fígado a doçura e a densidade da vida. Ali, na penumbra das cozinhas faraônicas, germinou a primeira centelha do refinamento: o ato de transformar a substância bruta que era o fígado da ave em massa densa, untuosa e nobre para passar no pão.

Depois, romanos e gregos copiaram a iguaria e a levaram para seus banquetes, onde a comida era espetáculo e filosofia. Nas patinae (caçarolas) de barro cozido, juntavam-se carnes moídas, pimentas do Oriente, garum (molho de peixe rico em umami), ervas aromáticas e vinhos encorpados. Misturavam-se os temperos em pilões de pedra, amassando a matéria até que ela perdesse a forma original e ganhasse uma nova alma, única e homogênea.

Veio a Idade Média com seus castelos de pedra, suas noites frias e o desafio da conservação. O frio cortante exigia astúcia. Nasceu então o ‘pâté en croûte’, uma torta de massa assada, onde a carne moída e temperada repousava protegida do ar e da deterioração. A crosta exterior era o escudo de farinha e água; o recheio interior, um tesouro de especiarias (cardamomo, noz-moscada, pimenta) e gordura. Assado lentamente nos fornos de lenha, o patê era a arte de guardar o sabor para além das estações.

Com o Renascimento das artes e o estalar dos salões, a França tomou a receita em suas mãos de veludo. A crosta, antes rústica e utilitária, transformou-se em folhados delicados e dourados. Mas foi no interior das cozinhas reais e burguesas que o patê se libertou de sua carcaça de trigo. Cozinheiros de gorro alto e avental impecável perceberam que a essência daquela massa não precisava ficar presa. A emulsão tornava-se uma ciência poética: fígados nobres, manteiga clarificada, conhaque e trufas encontravam-se sob o peso cadenciado do pilão.