O professor Darius Williams chorou durante a aula numa escola de ensino médio no Texas, nos Estados Unidos, após perceber dificuldades de alunos do último ano para concluir uma atividade de leitura e escrita.

Segundo o docente, estudantes de 17 e 18 anos não conseguiram completar quatro palavras de uma frase que já estava praticamente preenchida. Ele afirmou que havia apresentado o contexto, feito anotações com a turma e fornecido as respostas antes da atividade.

Em vídeo publicado no Instagram, Williams disse que os alunos conseguem falar, raciocinar e defender argumentos, mas encontram dificuldades para aplicar essas habilidades à escrita.

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