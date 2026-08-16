O cantor Lucas, da dupla sertaneja Lucas & Matheus, morreu neste sábado (15), em Portugal, após sofrer um infarto durante a madrugada. O artista, natural de Presidente Prudente (SP), morava no país e seguia em atividade na carreira musical.

Lucas tinha um show previsto para este sábado. A família organiza os procedimentos para o translado do corpo ao Brasil.

A dupla Lucas & Matheus teve mais de 35 anos de carreira. Entre os sucessos estão “Paciência” e “Porque Homem Não Chora”, que soma mais de 13 milhões de visualizações nas redes sociais. Os artistas também lançaram dezenas de CDs e receberam discos de ouro, platina e diamante.