O Ministério da Saúde recomenda que pessoas que não moram em São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, mas trabalham diariamente ou de forma eventual nesses municípios, também se vacinem contra o sarampo. A orientação amplia o público-alvo diante da circulação do vírus nas três cidades, que concentram os casos confirmados no país neste ano.

Desde o início deste mês, o Ministério da Saúde recomenda vacinar pessoas de 6 meses a 59 anos contra o sarampo nas três cidades. Mesmo quem já foi vacinado antes ou já teve a doença deve se vacinar.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, são 23 casos de sarampo no estado: 20 na capital, dois em São Bernardo e um em Guarulhos. Dois são importados, ou seja, contraídos fora do país, e os demais estão relacionados à importação, contágios ocorridos aqui a partir de uma origem externa.