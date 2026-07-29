A apresentadora Glenda Kozlowski revelou que ficou internada por três dias após sofrer uma forte crise de dores na coluna, que provocou perda de força nas pernas e a afastou temporariamente do programa Show do Esporte, da Band.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, Glenda contou que travou a coluna dentro de casa, caiu e não conseguiu mais andar nem se levantar sozinha. Ela precisou de atendimento médico e permaneceu hospitalizada por causa da intensidade das dores.