A apresentadora Glenda Kozlowski revelou que ficou internada por três dias após sofrer uma forte crise de dores na coluna, que provocou perda de força nas pernas e a afastou temporariamente do programa Show do Esporte, da Band.
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Em vídeo publicado nas redes sociais, Glenda contou que travou a coluna dentro de casa, caiu e não conseguiu mais andar nem se levantar sozinha. Ela precisou de atendimento médico e permaneceu hospitalizada por causa da intensidade das dores.
Segundo a apresentadora, exames identificaram uma sobrecarga mecânica na região lombar da coluna, associada a alterações degenerativas naturais dos discos. O quadro causou dores intensas e perda de força nas pernas.
Após receber alta, Glenda informou que seguirá tratamento conservador, com repouso, medicamentos e sessões de fisioterapia. Ela afirmou que pretende respeitar o tempo de recuperação antes de retornar às atividades.
Com informações do Metrópoles.