31 de julho de 2026
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SAÚDE

Aumento de AVC em jovens


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Há algum tempo, era raro associar o AVC aos mais jovens. Hoje, essa realidade mudou — e não por acaso. Segundo o neurorradiologista intervencionista Dr. Leonardo de Deus, hábitos que se tornaram comuns, como o consumo frequente de alimentos ultraprocessados, o sedentarismo, o tabagismo e o uso de substâncias tóxicas, estão contribuindo para o aumento dos casos nessa faixa etária. É triste perceber que escolhas feitas no dia a dia podem comprometer a saúde tão cedo. Falar sobre prevenção nunca foi tão necessário.  Saiba mais pelo instagram @dr.leonardodedeus

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