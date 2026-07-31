Há algum tempo, era raro associar o AVC aos mais jovens. Hoje, essa realidade mudou — e não por acaso. Segundo o neurorradiologista intervencionista Dr. Leonardo de Deus, hábitos que se tornaram comuns, como o consumo frequente de alimentos ultraprocessados, o sedentarismo, o tabagismo e o uso de substâncias tóxicas, estão contribuindo para o aumento dos casos nessa faixa etária. É triste perceber que escolhas feitas no dia a dia podem comprometer a saúde tão cedo. Falar sobre prevenção nunca foi tão necessário. Saiba mais pelo instagram @dr.leonardodedeus
31 de julho de 2026
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