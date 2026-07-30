O cuidado com a saúde dos olhos deve fazer parte da rotina desde a infância. Alterações visuais podem comprometer o aprendizado das crianças, enquanto, na vida adulta, as consultas periódicas contribuem para o diagnóstico precoce de doenças que podem evoluir de forma silenciosa. Com o envelhecimento, cresce a atenção para condições como catarata, glaucoma e doenças da retina. O oftalmologista Dr. Rodrigo Carvalho lembra que a prevenção continua sendo a melhor forma de preservar a visão em todas as fases da vida. Conheça mais pelo instagram: @dr_rodrigotccarvalho.
31 de julho de 2026
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