O cuidado com a saúde dos olhos deve fazer parte da rotina desde a infância. Alterações visuais podem comprometer o aprendizado das crianças, enquanto, na vida adulta, as consultas periódicas contribuem para o diagnóstico precoce de doenças que podem evoluir de forma silenciosa. Com o envelhecimento, cresce a atenção para condições como catarata, glaucoma e doenças da retina. O oftalmologista Dr. Rodrigo Carvalho lembra que a prevenção continua sendo a melhor forma de preservar a visão em todas as fases da vida. Conheça mais pelo instagram: @dr_rodrigotccarvalho.