29 de julho de 2026
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DERMATOLOGIA

Por que o melasma volta?


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Matheus Campos/Divulgação

Melasma exige controle contínuo, não apenas clarear as manchas. A dermatologista Dra. Mônica Felici explica que a doença é crônica e pode ser influenciada por fatores hormonais, genéticos, calor e luz visível, além da radiação solar. Por isso, o tratamento precisa ser individualizado e acompanhado por um especialista, considerando também os hábitos e o histórico de cada paciente. Com a estratégia adequada, é possível controlar as recorrências e melhorar a qualidade de vida. Conheça mais no Instagram @dramonicafelici. 

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