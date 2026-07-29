Melasma exige controle contínuo, não apenas clarear as manchas. A dermatologista Dra. Mônica Felici explica que a doença é crônica e pode ser influenciada por fatores hormonais, genéticos, calor e luz visível, além da radiação solar. Por isso, o tratamento precisa ser individualizado e acompanhado por um especialista, considerando também os hábitos e o histórico de cada paciente. Com a estratégia adequada, é possível controlar as recorrências e melhorar a qualidade de vida. Conheça mais no Instagram @dramonicafelici.