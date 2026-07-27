28 de julho de 2026
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LESÃO GRAVE

Tutora perde polegar em ataque de pitbull que 'sempre foi dócil'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Tarobá
A vítima está internada e recebe acompanhamento especializado.
A vítima está internada e recebe acompanhamento especializado.

Uma mulher de 59 anos perdeu o polegar da mão direita ao ser atacada pelo próprio pitbull na noite de sábado (25), em Londrina, norte do Paraná. 

Equipes do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao Hospital Universitário. O dedo amputado foi levado em gelo na tentativa de possibilitar o reimplante.

Após avaliação médica, a equipe do hospital concluiu que a gravidade da lesão impedia a realização do procedimento.

Segundo a mulher, o cachorro sempre apresentou comportamento dócil e ela não soube informar o que motivou o ataque. O animal continua na casa dela.

A vítima está internada e recebe acompanhamento especializado.

Com informações do Banda B e Tarobá.

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