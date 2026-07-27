Uma mulher de 59 anos perdeu o polegar da mão direita ao ser atacada pelo próprio pitbull na noite de sábado (25), em Londrina, norte do Paraná.

Equipes do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao Hospital Universitário. O dedo amputado foi levado em gelo na tentativa de possibilitar o reimplante.

Após avaliação médica, a equipe do hospital concluiu que a gravidade da lesão impedia a realização do procedimento.