28 de julho de 2026
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COMBUSTÍVEL

Governo prorroga subsídio da gasolina por mais 30 dias

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Marcelo Camargo/Agência Brasil
O subsídio ao diesel permanece em R$ 1,12 por litro.
O subsídio ao diesel permanece em R$ 1,12 por litro.

O governo federal prorrogou por mais 30 dias o subsídio de R$ 0,44 por litro da gasolina. A medida entrou em vigor nesse domingo (26), conforme portaria do Ministério da Fazenda.

Segundo a pasta, a redução do prazo da prorrogação, que antes era de dois meses, permitirá reavaliar com mais frequência as oscilações do mercado e a política de preços.

O subsídio ao diesel permanece em R$ 1,12 por litro e segue mantido pelo período já definido anteriormente. O governo afirma que a medida busca reduzir os impactos da alta dos combustíveis sobre a inflação e os custos do transporte.

Com informações do Correio do Estado.

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