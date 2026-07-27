O governo federal prorrogou por mais 30 dias o subsídio de R$ 0,44 por litro da gasolina. A medida entrou em vigor nesse domingo (26), conforme portaria do Ministério da Fazenda.

Segundo a pasta, a redução do prazo da prorrogação, que antes era de dois meses, permitirá reavaliar com mais frequência as oscilações do mercado e a política de preços.

O subsídio ao diesel permanece em R$ 1,12 por litro e segue mantido pelo período já definido anteriormente. O governo afirma que a medida busca reduzir os impactos da alta dos combustíveis sobre a inflação e os custos do transporte.