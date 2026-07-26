A Justiça do Trabalho de Minas Gerais anulou a demissão por justa causa do funcionário de uma empresa do ramo alimentício que ultrapassou a jornada diária em apenas quatro minutos.

A decisão é da 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia. Para o juiz Celso Alves Magalhães, a empresa não comprovou falta grave nem desídia, condição prevista na CLT para justificar a aplicação da justa causa.

Segundo o processo, o trabalhador foi dispensado por permanecer no serviço além do limite de dez horas diárias sem autorização. O empregado afirmou que o atraso não foi intencional e explicou que precisava caminhar até o relógio de ponto, localizado próximo ao vestiário, para registrar a saída.