23 de julho de 2026
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REAPROXIMAÇÃO

Flávio se desculpa e pede ajuda na campanha; Michelle curte vídeo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@flaviobolsonaro/Instagram
Na gravação, Flávio afirma que os dois compartilham o mesmo objetivo e que as portas estão abertas para que trabalhem juntos.
Na gravação, Flávio afirma que os dois compartilham o mesmo objetivo e que as portas estão abertas para que trabalhem juntos.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro curtiu, nesta quinta-feira (23), o vídeo publicado pelo senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), no qual ele pede reaproximação e convida a ex-primeira-dama para caminhar ao seu lado na campanha em defesa do legado de Jair Bolsonaro.

Relembre o caso: Michelle ataca Flávio Bolsonaro e diz que foi humilhada

Na gravação, Flávio afirma que os dois compartilham o mesmo objetivo e que as portas estão abertas para que trabalhem juntos. O senador também ressalta que, por serem figuras públicas, momentos de desconforto são explorados por adversários políticos.

Até a publicação da reportagem original, Michelle não havia se manifestado sobre o conteúdo do vídeo, além da curtida na postagem.

O vídeo foi publicado às vésperas da convenção nacional do PL, marcada para este sábado (25), em São Paulo. Segundo o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, Michelle estava disposta a se reconciliar com Flávio caso ele tomasse a iniciativa.

O desentendimento entre os dois veio a público em junho, quando Michelle afirmou, em vídeos publicados nas redes sociais, que foi desrespeitada e humilhada pelo senador durante conversa sobre decisões internas do partido, relacionadas ao cenário político no Ceará. À época, Flávio negou as acusações e afirmou que nunca desrespeitou ou humilhou a ex-primeira-dama.

Com informações do g1.

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