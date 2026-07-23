A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro curtiu, nesta quinta-feira (23), o vídeo publicado pelo senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), no qual ele pede reaproximação e convida a ex-primeira-dama para caminhar ao seu lado na campanha em defesa do legado de Jair Bolsonaro.

Relembre o caso: Michelle ataca Flávio Bolsonaro e diz que foi humilhada

Na gravação, Flávio afirma que os dois compartilham o mesmo objetivo e que as portas estão abertas para que trabalhem juntos. O senador também ressalta que, por serem figuras públicas, momentos de desconforto são explorados por adversários políticos.