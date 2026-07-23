A família da idosa de 76 anos que morreu três dias após ser submetida, por engano, a uma cirurgia destinada a outra paciente afirmou que ouviu da direção do Hospital Beneficência Portuguesa, em Campinas (SP), que o procedimento havia proporcionado um "benefício clínico".

Jandira Marina Dias Braga estava internada para tratar uma obstrução intestinal causada pela recidiva de câncer de cólon quando foi levada ao centro cirúrgico em 8 de junho. Ela passou por gastrostomia destinada a outra paciente.

Segundo a neta, Camila Dias Barozzi, durante reunião após a descoberta do erro, um diretor do hospital afirmou que a cirurgia ajudou a drenar líquidos relacionados à obstrução intestinal. A família, porém, relata que o quadro da idosa piorou logo depois, com sinais de sepse, taquicardia e outras complicações. Jandira morreu em 11 de junho.