A explosão num trem da Linha 12-Safira interrompeu a circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da concessionária Trivia Trens na manhã desta quinta-feira (23), em São Paulo. Apesar do incêndio, ninguém ficou ferido.
Vídeos gravados por passageiros mostram o momento da explosão e o início das chamas, seguido de gritos e correria dentro da composição. Um dos vagões ficou destruído pelo fogo.
Segundo o diretor de operações da concessionária, Paulo Ferreira, um possível curto-circuito provocou o desligamento das subestações de energia, afetando o funcionamento das linhas.
Com a paralisação, passageiros caminharam pelos trilhos para deixar os trens. Em alguns pontos, policiais militares ajudaram pessoas a atravessar um muro e a subir um barranco, incluindo idosos com mobilidade reduzida.
A concessionária informou que acionou o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), com 21 ônibus para atender os passageiros entre as estações Bresser-Mooca e USP Leste. Equipes técnicas trabalham para identificar a causa da ocorrência e restabelecer a operação.
Este é o terceiro dia consecutivo de problemas nas linhas administradas pela Trivia Trens, que assumiu a operação na última terça-feira (21).
Com informações do g1.