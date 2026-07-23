A explosão num trem da Linha 12-Safira interrompeu a circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da concessionária Trivia Trens na manhã desta quinta-feira (23), em São Paulo. Apesar do incêndio, ninguém ficou ferido.

Vídeos gravados por passageiros mostram o momento da explosão e o início das chamas, seguido de gritos e correria dentro da composição. Um dos vagões ficou destruído pelo fogo.

Segundo o diretor de operações da concessionária, Paulo Ferreira, um possível curto-circuito provocou o desligamento das subestações de energia, afetando o funcionamento das linhas.