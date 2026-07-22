Spinelli marca no fim, e Vasco arranca empate com Medellín
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O Vasco marcou no fim e deixou a Colômbia com um empate por 2 a 2 com o Independiente Medellín, na luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time brasileiro esteve atrás no placar duas vezes.
O atacante Montaño, de 19 anos, se tornou o nome do jogo. Ele foi o autor dos dois gols da equipe colombiana -o segundo com um providencial auxílio de Cuesta. Os gols vascaínos foram marcados pelo zagueiro Varela, contra, e Spinelli, ambos no segundo tempo.
As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, em São Januário.
O Vasco volta a campo no sábado, contra o Mirassol, pelo Brasileiro. Na competição nacional, o time está em crise, com apenas 20 pontos e na zona de rebaixamento.
O que é playoff?
Essa fase da Sul-Americana reúne as equipes que ficaram na segunda colocação de seus grupos com as que ficaram em terceiro nos grupos da Libertadores.
O Independiente Medellín ficou em 3º no Grupo A da Libertadores, atrás de Flamengo e Estudiantes. O Vasco ficou em segundo no Grupo G da Sul-Ameriana, atrás do Olimpia.
Estádio vazio
O jogo no Estádio Atanasio Girardot não recebeu torcida devido à punição imposta pela Conmebol ao Independiente Medellín, após o caso no duelo do time colombiano contra o Flamengo, pela Libertadores.
Na ocasião do duelo com o time brasileiro, a principal organizada do Independiente Medellín arrancou as grades que separam a arquibancada do campo, atrás do gol de Rossi, no começo da partida.
Fogueiras foram acesas na arquibancada. Além disso, assentos foram arremessados em cima de policiais, que se protegiam com escudos. As equipes foram autorizadas a retornarem aos respectivos vestiários. A partida foi oficialmente cancelada cerca de 1h15 após a paralisação.
Como foi o jogo
O Vasco teve a posse de bola e controlou o primeiro tempo, mas, novamente, se mostrou pouco efetivo. O time, apesar da posse, criou poucas chances claras e, quando teve oportunidade, não soube aproveitar. Andrés Gómez conseguiu ganhar a maioria dos duelos que teve, sendo ponto de desafogo, mas Brenner ainda parece tentar se encontrar no esquema tático, assim como Nuno Moreira.
A equipe visitante voltou a falhar no sistema defensivo e viu o Independiente Medellín abrir o placar no fim da etapa inicial, em uma das poucas investidas ao ataque. Mena deu passe, Loboa fez um corta-luz que escancarou a falta de atenção de Puma Rodríguez. Martegani recebeu e acionou Yony González -ex-Fluminense e Corinthians-, que foi ao fundo e cruzou para trás para o jovem Montaño abrir o placar.
O empate brasileiro aconteceu logo no primeiro lance após a volta do intervalo, quando Cuiabano mandou para a área e Varela acabou marcando contra. O Vasco tentou aproveitar o momento favorável do jogo, mas não durou muito. No segundo tempo, a equipe da casa mostrou uma postura diferente e passou a ter mais presença no campo de ataque.
O confronto ficou mais preso às intermediárias, com os dois times sem refino no momento de finalizar as tramas construídas. No tempo técnico, Perea fez alertas à equipe da casa, e o Medellín aproveitou nova falha na marcação para voltar à frente no placar -novamente com Montaño.
As substituições do Vasco não vinham surtindo efeito, mas, no fim, Spinelli conseguiu marcar. O Medellín pressionou nos minutos finais, mas os visitantes se seguraram e conseguiram o empate.