Neymar posta fotos de pôquer em noite de jogo do Santos
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Neymar publicou registros de sua participação no BSOP (Brazilian Series of Poker) Winter, etapa do Campeonato Brasileiro de Pôquer, que aconteceu na noite que o Santos goleou na Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (21).
O atacante compartilhou imagens sorridente durante o torneio e escreveu: "A vida é uma piada". O texto apareceu ao lado de um emoji de um coringa, carta usada em alguns jogos de baralho, mas que não é usada no pôquer tradicional.
Na mesma noite, o Santos jogou pela Copa Sul-Americana. A equipe do técnico Cuca goleou a Universidad Central, da Venezuela, no jogo de ida dos playoffs.
Neymar tem contrato até o fim do ano e se apresentou ao Santos no último dia 17, após a disputa da Copa do Mundo. No sábado, ele participou das atividades em campo com o restante do elenco.
O Peixe trabalha com o retorno do camisa 10 no jogo contra a Chapecoense, pelo Brasileiro. O confronto será no sábado, na Vila Belmiro, e Cuca confirmou a presença do craque na partida.