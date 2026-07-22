22 de julho de 2026
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'A VIDA É UMA PIADA'

Neymar posta fotos de pôquer em noite de jogo do Santos

da Folhapress
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Reprodução
Neymar compartilhou imagens sorridente durante o BSOP (Brazilian Series of Poker) Winter, etapa do Campeonato Brasileiro de Pôquer
Neymar compartilhou imagens sorridente durante o BSOP (Brazilian Series of Poker) Winter, etapa do Campeonato Brasileiro de Pôquer

Neymar publicou registros de sua participação no BSOP (Brazilian Series of Poker) Winter, etapa do Campeonato Brasileiro de Pôquer, que aconteceu na noite que o Santos goleou na Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (21).

O atacante compartilhou imagens sorridente durante o torneio e escreveu: "A vida é uma piada". O texto apareceu ao lado de um emoji de um coringa, carta usada em alguns jogos de baralho, mas que não é usada no pôquer tradicional.

Na mesma noite, o Santos jogou pela Copa Sul-Americana. A equipe do técnico Cuca goleou a Universidad Central, da Venezuela, no jogo de ida dos playoffs.

Neymar tem contrato até o fim do ano e se apresentou ao Santos no último dia 17, após a disputa da Copa do Mundo. No sábado, ele participou das atividades em campo com o restante do elenco.

O Peixe trabalha com o retorno do camisa 10 no jogo contra a Chapecoense, pelo Brasileiro. O confronto será no sábado, na Vila Belmiro, e Cuca confirmou a presença do craque na partida.

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