O Brasil saiu atrás do placar, mas deslanchou no terceiro set e virou para cima do Japão nas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei, nesta quarta-feira (22), em Macau, na China. A vitória por 3 a 1 (24/26, 25/22, 25/16 e 25/20) deu vaga na semifinal do torneio.

As brasileiras encaram a Itália, líder do ranking mundial, na próxima fase. A partida acontece no sábado (25), ainda sem horário definido.

A vitória contra as japonesas contou com um início de terceiro set avassalador e Ana Cristina inspirada. Sem Gabi e Júlia Kudiess, a ponteira assumiu o protagonismo ao lado de Júlia Bergmann e anotou 30 pontos no jogo.