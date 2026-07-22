Ana Cristina brilha, Brasil supera Japão e encara Itália na semi
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O Brasil saiu atrás do placar, mas deslanchou no terceiro set e virou para cima do Japão nas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei, nesta quarta-feira (22), em Macau, na China. A vitória por 3 a 1 (24/26, 25/22, 25/16 e 25/20) deu vaga na semifinal do torneio.
As brasileiras encaram a Itália, líder do ranking mundial, na próxima fase. A partida acontece no sábado (25), ainda sem horário definido.
A vitória contra as japonesas contou com um início de terceiro set avassalador e Ana Cristina inspirada. Sem Gabi e Júlia Kudiess, a ponteira assumiu o protagonismo ao lado de Júlia Bergmann e anotou 30 pontos no jogo.
O Brasil avançou às quartas de final após nove vitórias na fase de grupos. A seleção comandada pelo técnico José Roberto Guimarães perdeu apenas três de doze partidas e ficou na terceira colocação.
O Japão não ficou longe do desempenho brasileiro, vencendo oito de doze jogos na fase preliminar. No entanto, acabou ficando na sexta posição e caiu no caminho do Brasil nas quartas de final.
COMO FOI O JOGO
O primeiro set foi disputadíssimo. A maior vantagem aberta entre as seleções foi do Japão, que ficou três pontos {a frente duas vezes. Mas o Brasil correu atrás do placar, e pontos foram trocados até a reta final decisiva.
Com 23 a 23, Seki fez o levantamento, e Ishikawa cortou para deixar o Japão com o set point. Na sequência, Bergmann empatou e deu esperança às brasileiras.
Mas faltou combinar com a japonesa Yamada, que fez 25 a 24 após atacar forte em cima de Marcelle, e a bola viajou para fora do alcance das jogadoras do Brasil. Bergmann tentou repetir o empate, mas ficou no bloqueio de Yamada, e o set terminou com vitória do Japão.
O segundo set começou da mesma maneira que o primeiro. Como já era esperado, o Brasil dependeu muito dos ataques das ponteiras Ana Cristina e Bergmann. As equipes trocaram pontos e nenhuma deixava a outra desgarrar.
O saque das japonesas estava afiado, e o primeiro erro saiu apenas no fim do segundo set, quando Shigihara mandou para fora, dando vantagem de 18 a 16 para o Brasil.
O Japão não desistiu tão fácil e voltou a deixar o set empatado em 20 a 20. Mas foi aí que as brasileiras deslancharam, contando ainda com erros de ataque e bloqueio das japonesas para fechar a parcial em 25 a 22.
No terceiro set, a seleção brasileira começou a se soltar. Rosamaria acertou forte cortada logo no primeiro ponto e deu a tônica do que seria o restante da parcial. A oposta infernizou pelo lado direito do ataque brasileiro, pontuando seis vezes no set - uma delas em bloqueio.
O Brasil ainda fez dois pontos de saque - um deles com Bergmann, e o outro com Luzia, que contou com falha técnica de Kitamado na recepção. Com isso, a vantagem ficou de oito pontos: 13 a 5 para as brasileiras.
O ataque brasileiro passou a pressionar as japonesas, que erraram cada vez mais, e a vantagem só aumentou: 19 a 8. O Japão não se entregou e pontuou três vezes na sequência, ensaiando uma reação, mas o Brasil fechou o set com vitória por 25 a 16.
O quarto set voltou a ser que nem os primeiros. O Japão passou a errar menos, e a parcial ficou empatada por 10 a 10. As trocas de pontos continuaram até o 15 a 15, quando as japonesas pontuaram em bom ataque de Ishikawa, forte saque de Wada e bloqueio de Yamaguchi para abrir três pontos de vantagem.
Mas o Brasil reagiu na sequência, com Ana Cristina cortando forte pelo meio duas vezes e ajudando a seleção a empatar novamente em 18 a 18.
No fim, a dupla que comandou o Brasil durante a partida voltou a brilhar. Ana Cristina e Bergmann combinaram para 13 pontos no set, acertaram boas cortadas no fim, e a última parcial terminou em 25 a 20 para a seleção brasileira.