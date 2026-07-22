Goleada pode dar suspiro financeiro ao Santos em meio à crise
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O Santos deu um passo importante nesta terça-feira (21) para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana ao derrotar a Universidad Central de Venezuela (UCV) por 4 a 1, em Valencia, e, de quebra, dar um pequeno suspiro financeiro.
Com o resultado elástico fora de casa, o Peixe pode até perder por dois gols de diferença no jogo de volta, agendado para a próxima terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, que, ainda assim, garantirá vaga na próxima fase para enfrentar o Macará, do Equador.
Em meio a uma severa crise financeira, a passagem de fase é tratada como fundamental nos bastidores da Vila Belmiro.
Além de garantir US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões na cotação atual) caso confirme a vaga nas oitavas de final, a classificação mantém o clube vivo na disputa por um título que pode render mais de R$ 65 milhões no total ao campeão.
Os clubes que se garantiram na próxima fase da competição sem a necessidade da repescagem embolsaram US$ 600 mil (R$ 3 milhões)
Direitos de imagem atrasados
Mesmo que o prêmio máximo ainda esteja distante, ir o mais longe possível na competição continental é importante para amenizar desequilíbrio financeiro do Peixe, que enfrenta sérios problemas de fluxo de caixa.
Horas antes do confronto na Venezuela, a diretoria quitou um dos três meses de direitos de imagem que estavam atrasados com o elenco.
Apesar da quitação parcial, o cenário ainda exige cautela: pela Lei Geral do Esporte, o atraso superior a dois meses nos pagamentos de imagem ou salários já ampara juridicamente os atletas que eventualmente optem por buscar a rescisão contratual unilateral.