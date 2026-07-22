O Santos deu um passo importante nesta terça-feira (21) para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana ao derrotar a Universidad Central de Venezuela (UCV) por 4 a 1, em Valencia, e, de quebra, dar um pequeno suspiro financeiro.

Com o resultado elástico fora de casa, o Peixe pode até perder por dois gols de diferença no jogo de volta, agendado para a próxima terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, que, ainda assim, garantirá vaga na próxima fase para enfrentar o Macará, do Equador.

Em meio a uma severa crise financeira, a passagem de fase é tratada como fundamental nos bastidores da Vila Belmiro.