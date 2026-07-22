Desde o início do ano, a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tenta implantar em condomínios da zona leste de São Paulo um projeto de moradias coletivas para pessoas que passaram por tratamento contra o uso de drogas. Porém, segundo os moradores, o governo estadual não avisou nem explicou de antemão o projeto aos condôminos.

A Secretaria estadual de Desenvolvimento Social, responsável pelo projeto, começou a montar as moradias em 19 apartamentos no início do ano. Mas o plano foi descoberto quando síndicos se surpreenderam com a chegada de móveis e eletrodomésticos.

A vizinhança então se organizou e reagiu. Em junho, os moradores de condomínios da região colocaram faixas de protesto nos muros, fizeram uma passeata e, em um dos casos, impediram a entrada de móveis e de funcionários de entidades contratadas para gerir a política pública.