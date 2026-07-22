A mãe do adolescente de 16 anos apontado como autor do ataque a tiros em um bar de Campo Mourão (PR) foi denunciada pelo Ministério Público nesta terça-feira (21) sob acusação de ter se omitido em relação aos artefatos guardados pelo filho no quarto. Agora cabe à Justiça decidir se aceita a denúncia, tornando a acusada ré.

Duas pessoas morreram no bar e outras três ficaram gravemente feridas.

Segundo a promotora de Justiça Renata Melo Boaventura, a mulher, de 33 anos, teria "se omitido no cumprimento do dever legal de cuidado, proteção e vigilância inerente ao poder familiar".