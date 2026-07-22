O estabelecimento do empresário Alexandre Bertolucci, cunhado do jogador de futebol português Cristiano Ronaldo, foi alvo de operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul após denúncias de que criadores de animais promoviam rinhas de galo.

Alexandre é casado com Katia Aveiro, irmã do jogador da seleção de Portugal. A defesa do empresário diz que ele não tem envolvimento com rinhas e que o criatório dele é legalizado. A polícia não divulgou se foram encontradas irregularidades no estabelecimento.

A rinha de galo é proibida no Brasil, segundo a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que tipifica a prática como crime de maus-tratos a animais.