Empresa de cunhado de CR7 é alvo de operação contra rinha de galo
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O estabelecimento do empresário Alexandre Bertolucci, cunhado do jogador de futebol português Cristiano Ronaldo, foi alvo de operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul após denúncias de que criadores de animais promoviam rinhas de galo.
Alexandre é casado com Katia Aveiro, irmã do jogador da seleção de Portugal. A defesa do empresário diz que ele não tem envolvimento com rinhas e que o criatório dele é legalizado. A polícia não divulgou se foram encontradas irregularidades no estabelecimento.
A rinha de galo é proibida no Brasil, segundo a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que tipifica a prática como crime de maus-tratos a animais.
Medidas de busca e apreensão ocorreram em três criatórios nas cidades de Gramado e Igrejinha. O criatório de Alexandre fica em Gramado.
De acordo com a polícia, houve denúncias de que os estabelecimentos criavam, vendiam e treinavam galos da raça Mura destinados a rinhas.
As aves dessa raça, de acordo com a investigação, podem alcançar valores entre R$ 20 mil e R$ 30 mil.
Segundo o delegado Gustavo de Mattos Brentano, durante o cumprimento dos mandados, foram localizadas cerca de 1.500 aves da raça, sendo que muitas estavam em situação de maus-tratos, inclusive com machucadas.
A polícia afirmou que foram apreendidos celulares dos investigados, documentação que comprova a comercialização e uma arma de fogo. A Polícia Civil não especificou em quais estabelecimentos foram encontradas irregularidades.
As investigações continuam para apurar a origem dos animais e a participação de demais envolvidos em associação criminosa.
O advogado Lucio Constantino, que representa Alexandre, disse que o criatório dele trabalha com melhoramento genético.
"O Alexandre é casado com a Katia, irmã do Cristiano Ronaldo, e ele tem criatório em Gramado. É bem destacado, focado em genética especial, com aves com proteção maior de saúde, é especializado nisso, galos galinhas e pintos", disse.
Ele afirmou que não há nenhuma irregularidade.
"Sabemos que houve operação em criatórios com aves de rinha. Foram ao criatório examinar. Não houve apreensão de nada. As aves não foram apreendidas. Em outros criatórios teve [apreensões], mas não é o caso dele. A criação é lícita, com assistência veterinária e higiene. Ele não tem ambiente de luta de galo nem de rinha, isso é proibido", declarou.