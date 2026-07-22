O mesmo homem que foi flagrado chutando a própria filha de 3 anos foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) por tortura e lesão corporal qualificada após fazer os filhos ajoelharem sobre tampas de garrafas e grãos.

Homem obrigou os filhos a permanecerem ajoelhados sobre tampinhas de garrafa pet e grãos de pipoca e feijão. O órgão também destaca que a ação tinha objetivo de provocar intenso sofrimento físico e mental.

"Além de causar "dor acentuada", o ato "possui caráter humilhante e intimidatório, potencializando o sofrimento psíquico das vítimas, especialmente em razão da tenra idade das crianças, que se encontram em fase de desenvolvimento físico e emocional, com reduzida capacidade de compreensão e resistência a esse tipo de violência". A situação é agravada pelo fato de os atos terem sido praticados pelo próprio pai, figura que deveria assegurar proteção e cuidado aos filhos", disse o Ministério Público do Paraná.