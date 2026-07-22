Menino de 3 anos atingido por disparo de arma de pressão morre
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Lorenzo Gabriel, 3, morreu nesta terça-feira (21) no HUT (Hospital de Urgência de Teresina), onde estava internado desde que foi atingido por um disparo de carabina de pressão na sexta-feira (17), em Domingos Mourão (PI).
Lorenzo havia sido transferido do Hospital Regional Chagas Rodrigues, em Piripiri, para o HUT, na capital. O menino foi atingido na sexta-feira (17), no município de Domingos Mourão, no norte do Piauí.
O disparo foi efetuado pelo tio da criança enquanto ele manuseava a carabina de pressão. O homem afirmou que Lorenzo passou diante da arma quando ela disparou acidentalmente, informou o delegado Júlio Vieira, responsável pelo caso.
O tio foi ouvido e liberado porque não houve prisão em flagrante. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Piripiri.
As investigações estão agora sob responsabilidade da Delegacia de Pedro II. A Polícia Civil informou que já realizou diversas oitivas, apreendeu a carabina e encaminhou a arma para perícia. O corpo da criança também passou por exame necroscópico.
A Prefeitura de Domingos Mourão lamentou a morte de Lorenzo. Em nota publicada nas redes sociais, o município manifestou solidariedade aos familiares da criança.