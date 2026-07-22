Lorenzo Gabriel, 3, morreu nesta terça-feira (21) no HUT (Hospital de Urgência de Teresina), onde estava internado desde que foi atingido por um disparo de carabina de pressão na sexta-feira (17), em Domingos Mourão (PI).

Lorenzo havia sido transferido do Hospital Regional Chagas Rodrigues, em Piripiri, para o HUT, na capital. O menino foi atingido na sexta-feira (17), no município de Domingos Mourão, no norte do Piauí.

O disparo foi efetuado pelo tio da criança enquanto ele manuseava a carabina de pressão. O homem afirmou que Lorenzo passou diante da arma quando ela disparou acidentalmente, informou o delegado Júlio Vieira, responsável pelo caso.