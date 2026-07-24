O fim de semana chegou e com esse friozinho bateu a preguiça de sair de casa? Boa notícia: o Oguru Sushi & Bar, referência em culinária japonesa no Galleria Shopping, está no iFood. Você recebe aquela mesma experiência sofisticada, com ingredientes premium e apresentação impecável, direto no seu conforto. O delivery atende um raio de até 15 km na região de Campinas. Siga em @ogurusushibar e saiba mais!