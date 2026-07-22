Criançada de férias por aí? Então olha só essa dica:

A Massagem Kids do Ateliê Beauty foi especialmente desenvolvida para proporcionar relaxamento, conforto e momentos de pura tranquilidade para as crianças. Além de ser uma experiência divertida e acolhedora, a massagem ajuda a melhorar a qualidade do sono, reduz a ansiedade e promove uma deliciosa sensação de equilíbrio.

E para tornar esta temporada ainda mais inesquecível, preparamos uma dinâmica especial: ao agendar a sua experiência em uma de nossas salas duplas (disponíveis em todas as unidades), o seu filho ou filha desfruta da Massagem Kids ao seu lado e ainda ganha um presente surpresa!

Siga em @ateliebeautyoficial e saiba mais!