Campinas se prepara para receber uma novidade deliciosa e saudável que promete conquistar os apaixonados por gastronomia e bem-estar. A Oh!Whey, famosa por seus sorvetes artesanais com alto teor de proteína, zero adição de açúcar e lactose, vai inaugurar sua primeira unidade na cidade, no próximo dia 23/7, no Cambuí. A marca traz o equilíbrio perfeito entre sabores irresistíveis e a rotina saudável, provando que é possível ser fitness e se deliciar ao mesmo tempo. A abertura promete movimentar o circuito gastronômico local. Saiba mais em @ohwhey_campinas