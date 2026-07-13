14 de julho de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
TRISTEZA E REVOLTA

Venezuela não acha sobreviventes há mais de uma semana

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Daniel Hoepp/Facebook
O último sobrevivente retirado dos escombros foi encontrado em 2 de julho, depois de ficar oito dias soterrado na cidade de La Guaira.
O último sobrevivente retirado dos escombros foi encontrado em 2 de julho, depois de ficar oito dias soterrado na cidade de La Guaira.

As equipes de resgate da Venezuela completaram mais de uma semana sem localizar sobreviventes dos terremotos que atingiram o país em 24 de junho.

Segundo balanço divulgado no sábado (11) pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, o número de pessoas resgatadas vivas permanece em 6.462 desde 2 de julho, enquanto o total de mortos subiu para 4.333.

O último sobrevivente retirado dos escombros foi encontrado em 2 de julho, depois de ficar oito dias soterrado na cidade de La Guaira.

O governo venezuelano ainda não divulgou levantamento oficial de desaparecidos. Organizações de resgate, a ONU e veículos de imprensa utilizam registros de um site criado para reunir informações sobre pessoas desaparecidas após os tremores.

Com informações do Metrópoles.

Comentários

Comentários