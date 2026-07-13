As equipes de resgate da Venezuela completaram mais de uma semana sem localizar sobreviventes dos terremotos que atingiram o país em 24 de junho.

Segundo balanço divulgado no sábado (11) pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, o número de pessoas resgatadas vivas permanece em 6.462 desde 2 de julho, enquanto o total de mortos subiu para 4.333.

O último sobrevivente retirado dos escombros foi encontrado em 2 de julho, depois de ficar oito dias soterrado na cidade de La Guaira.