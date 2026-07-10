A aviadora norte-americana Wally Funk morreu aos 87 anos na quarta-feira (8), em casa, na cidade de Grapevine, no Texas (EUA). A informação foi confirmada por autoridades locais. A causa da morte não foi divulgada.

Nascida Mary Wallace Funk, em 1939, ela dedicou a vida à aviação e tornou-se uma das mulheres mais influentes da história da exploração espacial. Aos 17 anos, conquistou a licença de piloto e, mais tarde, acumulou mais de 19,6 mil horas de voo, além de formar mais de 3 mil pilotos.

Em 1961, Funk integrou o grupo "Mercury 13", formado por 13 mulheres que passaram pelos mesmos testes aplicados aos primeiros astronautas da NASA. Ela foi a mais jovem do grupo e obteve desempenho superior ao de diversos candidatos homens em algumas avaliações. Apesar dos resultados, nenhuma das participantes foi selecionada para missões espaciais.