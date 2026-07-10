A aviadora norte-americana Wally Funk morreu aos 87 anos na quarta-feira (8), em casa, na cidade de Grapevine, no Texas (EUA). A informação foi confirmada por autoridades locais. A causa da morte não foi divulgada.
Nascida Mary Wallace Funk, em 1939, ela dedicou a vida à aviação e tornou-se uma das mulheres mais influentes da história da exploração espacial. Aos 17 anos, conquistou a licença de piloto e, mais tarde, acumulou mais de 19,6 mil horas de voo, além de formar mais de 3 mil pilotos.
Em 1961, Funk integrou o grupo "Mercury 13", formado por 13 mulheres que passaram pelos mesmos testes aplicados aos primeiros astronautas da NASA. Ela foi a mais jovem do grupo e obteve desempenho superior ao de diversos candidatos homens em algumas avaliações. Apesar dos resultados, nenhuma das participantes foi selecionada para missões espaciais.
Ao longo da carreira, também se tornou a primeira mulher inspetora de voo da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) e a primeira investigadora feminina do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).
O sonho de viajar ao espaço se concretizou apenas em 2021, quando, aos 82 anos, participou de um voo suborbital da Blue Origin ao lado do fundador da empresa, Jeff Bezos. Na ocasião, tornou-se a mulher mais velha a viajar ao espaço, em um voo de 11 minutos.
Após a morte, a Blue Origin homenageou a aviadora e destacou sua trajetória como símbolo de perseverança e inspiração para futuras gerações.
Com informações da CNN.