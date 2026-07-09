A França está entre as quatro melhores seleções da Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira (9), a equipe comandada por Didier Deschamps venceu o Marrocos por 2 a 0, no Estádio de Boston, e garantiu vaga na semifinal do torneio.
Os gols da classificação francesa foram marcados por Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, ambos no segundo tempo. Agora, os atuais vice-campeões mundiais aguardam o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica para conhecer o adversário da próxima fase.
A França dominou as ações desde o início da partida. Com maior posse de bola e volume ofensivo, criou diversas oportunidades antes do intervalo, mas encontrou pela frente uma atuação inspirada do goleiro Yassine Bounou, principal responsável por manter o placar zerado na etapa inicial.
Logo aos quatro minutos, Mbappé levou perigo em chute de fora da área. Depois, Dayot Upamecano também exigiu boa defesa do goleiro marroquino em cabeceio. O momento mais decisivo veio aos 28 minutos, quando Mbappé sofreu pênalti após jogada individual. O camisa 10 assumiu a cobrança, mas Bono acertou o canto e fez a defesa.
Mesmo com as chances criadas por Desiré Doué, Lucas Digne e Mbappé, a França não conseguiu abrir o placar antes do intervalo. O Marrocos, por sua vez, finalizou apenas uma vez nos primeiros 45 minutos.
A superioridade francesa foi recompensada na segunda etapa. Aos 15 minutos, Doué recuperou a bola na entrada da área e ela sobrou para Mbappé. O atacante finalizou com categoria, no ângulo, sem chances para Bono.
Cinco minutos depois, a França ampliou em um rápido contra-ataque. Mbappé iniciou a jogada e acionou Dembélé, que avançou em velocidade e bateu rasteiro. O goleiro marroquino ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o segundo gol.
Em desvantagem, o Marrocos tentou reagir, mas encontrou dificuldades para superar a defesa francesa. A melhor oportunidade veio em uma finalização de longa distância de Azzedine Ounahi, defendida por Mike Maignan.
Com a vitória por 2 a 0, a França repetiu o placar da semifinal da Copa do Mundo de 2022, quando também eliminou os marroquinos, e manteve a invencibilidade no histórico do confronto, que agora soma cinco vitórias francesas e dois empates.
Além da classificação, Mbappé alcançou marcas importantes. Aos 27 anos e 201 dias, tornou-se o jogador mais jovem a disputar 20 partidas em Copas do Mundo. O atacante também chegou a 20 gols em 20 jogos no torneio, consolidando-se entre os maiores artilheiros da história da competição.
A França volta a campo na próxima terça-feira (14), em Dallas, pela semifinal. Será a terceira Copa do Mundo consecutiva em que a seleção francesa disputa uma vaga na decisão.