09 de julho de 2026
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REESTRUTURAÇÃO

Correios adiam fechamento de agências

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Agência Brasil
As negociações serão feitas paralelamente às tratativas do Acordo Coletivo de Trabalho.
As negociações serão feitas paralelamente às tratativas do Acordo Coletivo de Trabalho.

Os Correios adiaram para 31 de julho o fechamento de agências e unidades operacionais previsto no Plano de Reestruturação 2026-2027. A decisão foi tomada após a estatal propor a abertura de uma mesa de negociação com representantes dos trabalhadores.

Segundo a empresa, o objetivo é garantir espaço para o diálogo e discutir os pontos mais sensíveis da reestruturação. As negociações serão feitas paralelamente às tratativas do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e contarão com mediação da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Também foram suspensas, até o fim do mês, medidas como a reorganização da rede de atendimento e das unidades operacionais, a implantação do Sistema de Dimensionamento da Distribuição (SDD) e mudanças no Adicional de Atendimento em Guichê (AAG) e na Quebra de Caixa.

Durante esse período, os sindicatos poderão apresentar questionamentos e apontar possíveis distorções na aplicação das medidas para análise da empresa.

As ações fazem parte do plano elaborado pelos Correios para reduzir despesas e reequilibrar as contas da estatal. As demais medidas previstas no Plano de Reestruturação 2026-2027 continuam em andamento.

Com informações do SBT News.

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