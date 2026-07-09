Os Correios adiaram para 31 de julho o fechamento de agências e unidades operacionais previsto no Plano de Reestruturação 2026-2027. A decisão foi tomada após a estatal propor a abertura de uma mesa de negociação com representantes dos trabalhadores.

Segundo a empresa, o objetivo é garantir espaço para o diálogo e discutir os pontos mais sensíveis da reestruturação. As negociações serão feitas paralelamente às tratativas do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e contarão com mediação da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Também foram suspensas, até o fim do mês, medidas como a reorganização da rede de atendimento e das unidades operacionais, a implantação do Sistema de Dimensionamento da Distribuição (SDD) e mudanças no Adicional de Atendimento em Guichê (AAG) e na Quebra de Caixa.