Um smartphone foi encontrado escondido entre livros na cela do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, no Complexo de Gericinó, Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (1º). O dispositivo foi localizado durante varredura realizada pelos agentes.

Após a apreensão, a Corregedoria-Geral da Seppen (Secretaria de Estado de Polícia Penal) instaurou processo disciplinar para apurar o caso, tanto em relação ao detento quanto aos servidores responsáveis pelo presídio. Jairinho também será colocado em isolamento.

Condenado em junho pela morte do menino Henry Borel, Jairinho cumpre pena pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo.